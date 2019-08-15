2019-08-15T11:23:17+03:00
Общество

Экс-глава Росимущества получил штраф от пермского УФАС

Он должен заплатить 15 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС оштрафовало бывшего директора Росимущества. Антимонопольщики увидели в его действиях нарушение законодательства.

Во время аукциона на право заключения аренды гаражных боксов, расположенных по улице Куйбышева, в помещение, где проводились торги, сотрудники Росимущества не пустили одного из предпринимателей. Мужчина подал жалобу в УФАС.

- Комиссия Пермского УФАС пришла к выводу, что отказ носил незаконный характер, соответственно председатель аукционной комиссии не обеспечил конкуренцию и понес административное наказание», - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Ленинский суд признал бывшего директора Росимущества виновным. Чиновник должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что манежу «Спартак» выставили счет за тепло на 1,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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