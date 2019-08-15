2019-08-15T10:54:44+03:00
Происшествия

Появилось видео с ДТП в Перми, где мотоцикл врезался в иномарку

Авария произошла 14 августа
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @chp_59Фото из Instagram @chp_59
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Вечером 14 августа в центре Перми произошла авария. На перекрестке улиц Куйбышева и Ленина мотоцикл врезался во внедорожник «Toyota Highlander». От удара водителя двухколесного транспорта выбросила на дорогу. Прибывшие на место медики забрали пострадавшего мотоциклиста в больницу, он получил различные травмы.

Полицейские выясняют, кто виноват в аварии. Проводится проверка.

Между тем, в сети появилось видео аварии. На кадрах видно, что после ДТП к мотоциклисту подбежали прохожие, которые, видимо, и вызвали полицию и медиков.

Ранее мы рассказывали о том, что 18 июля на трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками. В пробке при отвороте на Краснокамск стояли несколько сотен автомобилей. На кадрах из соцсетей видно, что одна из ГАЗелей получила сильные повреждения - колесо отлетело, от переднего стекла почти ничего не осталось.

Авария 14 августа в Перми на перекрестке Ленина и Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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