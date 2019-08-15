Появилось видео с ДТП в Перми, где мотоцикл врезался в иномарку
Вечером 14 августа в центре Перми произошла авария. На перекрестке улиц Куйбышева и Ленина мотоцикл врезался во внедорожник «Toyota Highlander». От удара водителя двухколесного транспорта выбросила на дорогу. Прибывшие на место медики забрали пострадавшего мотоциклиста в больницу, он получил различные травмы.
Полицейские выясняют, кто виноват в аварии. Проводится проверка.
Между тем, в сети появилось видео аварии. На кадрах видно, что после ДТП к мотоциклисту подбежали прохожие, которые, видимо, и вызвали полицию и медиков.
Ранее мы рассказывали о том, что 18 июля на трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками. В пробке при отвороте на Краснокамск стояли несколько сотен автомобилей. На кадрах из соцсетей видно, что одна из ГАЗелей получила сильные повреждения - колесо отлетело, от переднего стекла почти ничего не осталось.
Авария 14 августа в Перми на перекрестке Ленина и Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU