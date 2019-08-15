Пермский край впервые присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-15T10:31:18+03:00

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Библиотеки, кинотеатры, культурные центры, музеи и парки Прикамья станут участниками Всероссийской «Ночи кино». Событие объединит государственные, частные, корпоративные учреждения, независимые арт-пространства.

На площадках будут организованы мастер-классы, лекции, воркшопы для разных аудиторий. Кроме того, гостей акции в учреждениях-участниках ждут выставки, посвященные теме кино, показы документальных и художественных картин, диафильмов, встречи с режиссёрами, артистами, мастер-классы для взрослых и детей, викторины и интеллектуальные игры.

Так, например, в «Лето Парке» на эспланаде и в киноцентре «Премьер» можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы, победившие в федеральном онлайн-голосовании: «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Пермская краевая библиотека для слепых проведёт дневной кинопоказ с тифлокомментированием, Пермская художественная галерея покажет фильмы про художников-передвижников в рамках новой выставки «Сокровища музеев России», Музей современного искусства PERMM представит документальное кино на экотематику. В Органном зале состоится концерт «Музыка кино» в исполнении оркестра русских народных инструментов, а также прозвучат мелодии и песни из советских фильмов. В Усолье проведут экскурсию по местам съёмок фильма «Хребет России», в Лысьве можно будет познакомиться с кинокартинами, в которых снялись сами лысьвенцы.

«Ночь кино» в этом году пройдёт 24 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU