В Перми изготовлена пробная партия классических решеток для бульвара на Компросе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-15T09:46:39+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов посетил АО «ОДК-Пермские моторы», где по тем же чертежам, что и практически 60 лет назад, будет изготавливаться чугунное ограждение для размещения на бульварной части Комсомольского проспекта.

Комсомольский проспект – уникальный архитектурный ансамбль. Он создан в 50-х годах прошлого века, когда Пермским Совнархозом руководил Анатолий Григорьевич Солдатов, ранее – легендарный директор моторостроительного завода. Чугунные решетки, которые были построены еще при Анатолии Солдатове, являются символом Компроса. По плану комплексное благоустройство центральной улицы должно быть основано на сохранении ее исторической составляющей, поэтому так важно было сохранить решетки в своем классическом виде.

В результате двухмесячной работы по архивным чертежам, но с модернизированной конструкцией на предприятии «ОДК-Пермские моторы» была изготовлена опытная партия из 17 пролетов, включающих 2 столбика и 3 решетки. Новые решетки будут модернизированы, но лишь с точки зрения функциональных элементов – прежнее проволочное соединение будет заменено на болтовое, чтобы конструкции было удобнее собирать. Кроме того, если раньше решетки заливались в бетон, то теперь на них будут установлены так называемые «каблуки» - это нововведение позволит усовершенствовать крепежную систему. Отпечаток стал более четким, так как изменилась технология отлива.

samoilovperm Из Instagram Дмитрия Самойлова

- Система документооборота на заводе построена таким образом, что мы храним чертежи на ту продукцию, которая ранее выпускалась. Предстоит изготовить 4 км ограждений, - отметил Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы».

- Даже невооруженным глазом было видно, что прежняя решетка, установленная на бульваре, уже поизносилась. Заводчане охотно откликнулись на мою просьбу сделать новое ограждение на том же предприятии, по тем же чертежам, что и 60 лет назад. Это уникальная связь времен, конечно. Считаю, что новый Компрос, прошедший комплексное благоустройство, с проводами, убранными под землю, с фонарями в классическом стиле, с новой решеткой станет еще большим украшением нашего города, - написал в своем Instagram аккаунте глава города Дмитрий Самойлов.

Напомним, в рамках масштабной реконструкции Комсомольского проспекта на нем не должно остаться никаких проводов, все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю. Преобразится как бульварная, так и проезжая часть улицы, фасады домов, опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в классическом виде в чугуне.

ИСТОЧНИК KP.RU