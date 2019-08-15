В Перми на реке обнаружили пустую рыбацкую лодку

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-15T09:28:45+03:00

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Источник, близкий к ситуации, сообщил, 14 августа местный житель обнаружил пустую лодку своего знакомого на середине реки Чусовой. Последний раз знакомый видел хозяина лодки днем того же дня на этой же реке. Мужчина рыбачил.

На место вызвали спасателей. Сотрудники службы спасения предположили, что мужчина мог тонуть, так как на лодке были признаки того, что рыбак упал за борт, пытался забраться в лодку через мотор и не смог.

Спасатели передали данные в полицию. Заявление о проведении подводных поисков не поступало.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми из воды достали тело мужчины в спасательном жилете. Во вторник, 13 августа, из воды достали тело мужчины. Источник, близкий к ситуации сообщил корреспонденту "Комсомольской правды", что погибшего обнаружили матросы-спасатели, дежурившие на пляже в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU