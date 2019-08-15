В Перми трамвай столкнулся с автобусом: пострадали 4 человека
Около 9.35 в Индустриальном районе Перми произошла авария. Автобус без пассажиров ехал по улице Свиязева в сторону кольца на шоссе Космонавтов.
- По предварительным данным, водитель столкнулся с трамваем № 11 на перекрестке улицы и шоссе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Из-за удара в трамвае лопнуло стекло. Пострадали четыре человека.
Сейчас им оказывают помощь медики. По факту аварии проводится проверка, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
- Затруднений проезда из-за аварии нет, - уточнили в полиции.
Ранее мы писали о том, что на перекрестке улиц Екатерининской и Крисанова столкнулись две машины «Яндекс. Такси». От удара одну машину отбросило далеко на тротуар к магазину, а вторая осталась стоять на перекрестке. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU