В Перми трамвай столкнулся с автобусом: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-15T09:31:12+03:00

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Около 9.35 в Индустриальном районе Перми произошла авария. Автобус без пассажиров ехал по улице Свиязева в сторону кольца на шоссе Космонавтов.

- По предварительным данным, водитель столкнулся с трамваем № 11 на перекрестке улицы и шоссе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Из-за удара в трамвае лопнуло стекло. Пострадали четыре человека.

Сейчас им оказывают помощь медики. По факту аварии проводится проверка, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

- Затруднений проезда из-за аварии нет, - уточнили в полиции.

Ранее мы писали о том, что на перекрестке улиц Екатерининской и Крисанова столкнулись две машины «Яндекс. Такси». От удара одну машину отбросило далеко на тротуар к магазину, а вторая осталась стоять на перекрестке. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU