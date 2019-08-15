Пермяки написали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте
Около полутора тысяч пермяков подписали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте
«В ближайшее время планируется повысить действующую цену за проезд на 40%, что составит 28 рублей вместо 20. И это только первый шаг. А к 2023 году ожидается повышение стоимости проезда до 31 рубля. Возникает вопрос: за что мы должны платить такие деньги?» - написал автор петиции. – «При этом резкое повышение стоимости проезда особенно сильно ударит по малообеспеченным людям и семьям с детьми».
Напомним, с 1 января 2020 года предлагалось установить стоимость поездки в размере 28 рублей при оплате наличными и 24 рубля при оплате банковской или транспортной картой.
Но, как стало известно «Комсомолке», вчера глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал из городской Думы предложение об увеличения стоимости проезда в городском транспорте.
В администрации Перми нам объяснили, что проект тарифного меню – сколько будут стоить поездки на общественном транспорте - собирались рассматривать на августовском заседании гордумы. Но оказалось, что в соответствии с приказом российского Минтранса в методику расчета тарифа на проезд необходимо внести изменения.
- Поэтому на заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки уже в дальнейшем, с учетом поправок, - рассказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU