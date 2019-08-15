Пермяки написали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-15T09:06:14+03:00

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Около полутора тысяч пермяков подписали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте

«В ближайшее время планируется повысить действующую цену за проезд на 40%, что составит 28 рублей вместо 20. И это только первый шаг. А к 2023 году ожидается повышение стоимости проезда до 31 рубля. Возникает вопрос: за что мы должны платить такие деньги?» - написал автор петиции. – «При этом резкое повышение стоимости проезда особенно сильно ударит по малообеспеченным людям и семьям с детьми».

Напомним, с 1 января 2020 года предлагалось установить стоимость поездки в размере 28 рублей при оплате наличными и 24 рубля при оплате банковской или транспортной картой.

Но, как стало известно «Комсомолке», вчера глава Перми Дмитрий Самойлов отозвал из городской Думы предложение об увеличения стоимости проезда в городском транспорте.

В администрации Перми нам объяснили, что проект тарифного меню – сколько будут стоить поездки на общественном транспорте - собирались рассматривать на августовском заседании гордумы. Но оказалось, что в соответствии с приказом российского Минтранса в методику расчета тарифа на проезд необходимо внести изменения.

- Поэтому на заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки уже в дальнейшем, с учетом поправок, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU