В Перми пройдет День донора

СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-15T07:48:02+03:00

Сдать кровь можно будет в парке им. Горького

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В следующую субботу, 24 августа, в парке развлечений им. Горького пройдет День донора. В рамках акции «Суббота донора» врачи Пермской краевой станции переливания крови будут принимать донорскую кровь в мобильном комплексе службы крови.

Мероприятие состоится в рамках Дня здоровья. В этот день в парке пройдут спортивные мастер-классы, показательные выступления спортивных и танцевальных школ, игры с розыгрышем подарков.

Сдать кровь можно будет в мобильном комплексе около ротонды с 09:00 до 13:00. Развлекательные мероприятия и интерактивные площадки будут работать с 11:00 до 16:00.

- Желающим сдать кровь необходимо позавтракать с соблюдением диеты (каша на воде без масла, сладкий чай, печенье), взять с собой оригинал паспорта с пропиской на территории Пермского края не менее шести месяцев, - отмечают врачи.

Донорам бесплатно определят группу крови и резус-фактор, оценят уровень гемоглобина, проведут анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, а также выплатят компенсацию питания в размере 653 рублей и выдадут справку на два выходных дня с сохранением среднего заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU