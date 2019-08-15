2019-08-15T06:57:29+03:00
Общество

В Перми отреставрируют набережную в Закамске

Протяженность променада составляет 3,3 километра
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Власти Перми поддержали проект реконструкции набережной в Кировском районе Перми. На участке от улицы Торговой до улицы Сысольской будут реализованы два инвестиционных проекта. В планах провести глобальную реконструкцию и укрепить набережную. По мнению городских властей, ремонт необходим, так как состояние набережной в Закамске оставляет желать лучшего. Протяженность земельного участка составляет 3,3 км.

- Тема №1 для Кировского района – набережная. Дал поручение в следующем году приступить к проектированию берегоукрепления, его нужно будет выполнить в первую очередь, и самого благоустройства для того, чтобы набережная и в этом районе выглядела достойно. Сейчас институт терпланирования разрабатывает концепцию благоустройства. Будем заявляться на федеральное и краевое софинансирование, - отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов во время инспектирования Кировского района в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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