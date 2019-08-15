В центре Перми столкнулись внедорожник и мотоцикл

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-15T06:27:05+03:00

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Поздно вечером 14 августа в центре Перми произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. На перекрестке улиц Куйбышева и Ленина столкнулись автомобиль «Toyota Highlander» и мотоцикл «Intruder».

Очевидцы сообщают, что иномарка не предоставила преимущество мотоциклу, в результате чего произошло столкновение. После удара мотоциклиста выбросило на дорогу. Мужчина остался жив.

По предварительной информации, у него сломана рука. Мотоциклиста отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка. За 7 месяцев в Пермском крае произошло 1662 аварий. Это на 8,7 % ниже, чем в прошлом году. Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия, чтобы снизить уровень ДТП в Прикамье.Так, по сравнению с прошлым годом снизился и уровень детского травматизма во время ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU