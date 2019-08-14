2019-08-14T19:12:17+03:00
Общество

«Можно уложиться в пять тысяч». В Прикамье власти подсчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника

Расходы на девочек, по расчетам министра образования, примерно на тысячу выше, чем на мальчиков
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Таблица расчетов минобра.Таблица расчетов минобра.
Изменить размер текста:

На заседании краевого правительства министр образования Раиса Кассина рассказала о подготовке к новому учебному году. По ее словам, все школы региона должны быть полностью готовы уже к 15 августа.

Также министр представила расчет: «Сколько стоит собрать в школу первоклассника». Общая сумма складывалась из трех показателей: одежда и обувь, ранец и канцтовары. В каждой из категорий приводились минимальные, максимальные и средние суммы. Так в частности, за костюм для девочки – юбку и жилет - родителям придется потратить от 1170 до 4800 рублей, а для мальчика – пиджак, брюки и жилет – от 1259 до 4500 рублей.

В среднем, на необходимые вещи для первоклассницы вышло 9425 рублей, а для первоклассника – 8 695 рублей. Но можно уложиться и в пять тысяч, считают в министерстве. К примеру, если купить кроссовки за 430 рублей, футболку за сто и ранец за 790.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье экс-главу города осудили за растрату бюджетных средств
«Вход свободный». В Перми пройдет Фестиваль уличного кино
«Рваные матрасы и неработающие туалеты». Обитатели пермского СИЗО пожаловались омбудсмену на плохие условия содержания
В пермской мэрии объяснили, почему вопрос о стоимости проезда пока отложили
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми отложено на неопределенный срок
В Прикамье к 2020 году заменят лифты в 377 домах
Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей
В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей
Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты
«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына
В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка
Команда пермского «УРАЛХИМа» – призер Спартакиады трудящихся Пермского края
Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон
Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала
В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове
Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»
Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию