«Можно уложиться в пять тысяч». В Прикамье власти подсчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-14T19:12:17+03:00

Расходы на девочек, по расчетам министра образования, примерно на тысячу выше, чем на мальчиков

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На заседании краевого правительства министр образования Раиса Кассина рассказала о подготовке к новому учебному году. По ее словам, все школы региона должны быть полностью готовы уже к 15 августа.

Также министр представила расчет: «Сколько стоит собрать в школу первоклассника». Общая сумма складывалась из трех показателей: одежда и обувь, ранец и канцтовары. В каждой из категорий приводились минимальные, максимальные и средние суммы. Так в частности, за костюм для девочки – юбку и жилет - родителям придется потратить от 1170 до 4800 рублей, а для мальчика – пиджак, брюки и жилет – от 1259 до 4500 рублей.

В среднем, на необходимые вещи для первоклассницы вышло 9425 рублей, а для первоклассника – 8 695 рублей. Но можно уложиться и в пять тысяч, считают в министерстве. К примеру, если купить кроссовки за 430 рублей, футболку за сто и ранец за 790.

ИСТОЧНИК KP.RU