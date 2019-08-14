«Вход свободный». В Перми пройдет Фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-14T18:46:56+03:00

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17 августа на Заводе Шпагина пройдет конкурсный показ фильмов Фестиваля уличного кино. Жители Перми смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков, телефонов или зажигалок.

В числе фильмов, которые покажут на фестивале, участники конкурса «Кинотавр – 2019»: «Интервью» Ивана Соснина, · «Эвтаназия» Елены Бродач, «Болванка» Никиты Власова.

Также на фестивале будет представлена насыщенная внеконкурсная программа. Большинство фильмов - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителем фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова.

Мероприятие пройдет под открытым небом. Начало в 20 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU