2019-08-14T17:55:28+03:00
Общество

«Рваные матрасы и неработающие туалеты». Обитатели пермского СИЗО пожаловались омбудсмену на плохие условия содержания

В учреждении прошла проверка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Пермяки, содержащиеся под стражей в СИЗО №1, написали жалобу Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Они сообщили об отсутствии качественной медицинской помощи и плохих условиях содержания: рваных и грязных матрасах и постельном белье, антисанитарии, скудном питании, неработающих туалетах, которые находятся прямо в камерах. Также они жаловались на тусклое освещение, сырость, холод и бетонные полы.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, была проведена проверка.

- Сведения о грязных матрасах и постельном белье, неработающих туалетах и плохом питании не нашли своего подтверждения, - отметили в пресс-службе уполномоченного. - При опросе лиц, содержащихся в камерах, а также при проведении личного приема жалоб по вышеуказанным вопросам не поступило. Но было установлено отсутствие полов с деревянным покрытием. По этому поводу уполномоченный по правам человека Павел Миков направил запрос в адрес руководства ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пермской мэрии объяснили, почему вопрос о стоимости проезда пока отложили
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми отложено на неопределенный срок
В Прикамье к 2020 году заменят лифты в 377 домах
Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей
В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей
Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты
«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына
В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка
Команда пермского «УРАЛХИМа» – призер Спартакиады трудящихся Пермского края
Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон
Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала
В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове
Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»
Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию