«Рваные матрасы и неработающие туалеты». Обитатели пермского СИЗО пожаловались омбудсмену на плохие условия содержания

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-14T17:55:28+03:00

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Пермяки, содержащиеся под стражей в СИЗО №1, написали жалобу Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Они сообщили об отсутствии качественной медицинской помощи и плохих условиях содержания: рваных и грязных матрасах и постельном белье, антисанитарии, скудном питании, неработающих туалетах, которые находятся прямо в камерах. Также они жаловались на тусклое освещение, сырость, холод и бетонные полы.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, была проведена проверка.

- Сведения о грязных матрасах и постельном белье, неработающих туалетах и плохом питании не нашли своего подтверждения, - отметили в пресс-службе уполномоченного. - При опросе лиц, содержащихся в камерах, а также при проведении личного приема жалоб по вышеуказанным вопросам не поступило. Но было установлено отсутствие полов с деревянным покрытием. По этому поводу уполномоченный по правам человека Павел Миков направил запрос в адрес руководства ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU