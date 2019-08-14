2019-08-14T15:14:25+03:00
Общество

В Прикамье к 2020 году заменят лифты в 377 домах

Лифты уже заменили в 19 многоэтажках Перми
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото с сайта Правительства ПрикамьяФото с сайта Правительства Прикамья
Изменить размер текста:

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что пермский «Фонд капитального ремонта» при сотрудничестве с ООО «Первая лифтовая компания» и Щербинским лифтостроительным заводом планирует заменить 989 лифтов в 377 домах. «Первая лифтовая компания» за год должна заменить 298 лифтов в 105 многоквартирных домах.

В Перми новые лифты появились уже в 19 многоэтажках. Менять будут лифты, которые отслужили 25 лет, либо были признаны непригодными к эксплуатации.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей. Как сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников, 1 сентября в крае откроют свои двери 2300 объектов образования, в детсады, школы и техникумы пойдёт свыше 544 тыс. ребят. При этом в крае активно строятся новые объекты образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рваные матрасы и неработающие туалеты». Обитатели пермского СИЗО пожаловались омбудсмену на плохие условия содержания
В пермской мэрии объяснили, почему вопрос о стоимости проезда пока отложили
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми отложено на неопределенный срок
Из-за задымления из детсада Перми эвакуировали 120 детей
В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей
Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты
«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына
В Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка
Команда пермского «УРАЛХИМа» – призер Спартакиады трудящихся Пермского края
Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон
Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала
В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове
Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»
Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию