В Прикамье к 2020 году заменят лифты в 377 домах

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-14T15:14:25+03:00

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Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что пермский «Фонд капитального ремонта» при сотрудничестве с ООО «Первая лифтовая компания» и Щербинским лифтостроительным заводом планирует заменить 989 лифтов в 377 домах. «Первая лифтовая компания» за год должна заменить 298 лифтов в 105 многоквартирных домах.

В Перми новые лифты появились уже в 19 многоэтажках. Менять будут лифты, которые отслужили 25 лет, либо были признаны непригодными к эксплуатации.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей. Как сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников, 1 сентября в крае откроют свои двери 2300 объектов образования, в детсады, школы и техникумы пойдёт свыше 544 тыс. ребят. При этом в крае активно строятся новые объекты образования.

ИСТОЧНИК KP.RU