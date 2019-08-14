2019-08-14T14:26:20+03:00
Происшествия

В Прикамье местного жителя осудят за ложный донос

Мужчина написал заявление об угоне
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае жителя Очера осудят за ложный донос. В июле 2019 года в отдел полиции обратился 29-летний местный житель с заявлением об угоне. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль, который был припаркован недалеко от дома.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что машину никто не угонял. Хозяин автомобиля попал в ДТП. Ночью мужчина не справился с управлением из-за плохих погодных условий и сбил дорожный знак, съехав в кювет.

Испугавшись ответственности за ДТП, он заявил об угоне.

Теперь мужчине грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за 7 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 273 ребенка. Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия, чтобы снизить уровень ДТП в Прикамье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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