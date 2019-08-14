Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-14T13:47:13+03:00

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Издание РБК со ссылкой на данные Росстата опубликовало список регионов, где зафиксированы случаи жестокого обращения с детьми. За прошлый год Пермский края стал лидером этого рейтинга. Цифры ужасают. За 2018 года в Пермском крае зафиксировано 159 случаев жестокого обращения с детьми.

Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и в Краснодарском крае. Там зарегистрировано 55 случаев. Пятерку лидеров замыкают Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

В десяти регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Среди таких регионов, например, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия

Напломним, ранее мы писали о том, что жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты. В Чернушинском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина бросила троих маленьких детей и занялась личной жизнью. Горе-мать вела разгульный образ жизни, не вспоминая о детях.

ИСТОЧНИК KP.RU