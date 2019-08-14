К 2022 году в Прикамье планируют построить 47 объектов образования для 19 тысяч детей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-14T13:12:56+03:00

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Сегодня, 14 августа, на заседании Правительства Пермского края обсудили ход строительства новых детских садов и школ в регионе.

Как сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников, 1 сентября в крае откроют свои двери 2300 объектов образования, в детсады, школы и техникумы пойдёт свыше 544 тыс. ребят. При этом в крае активно строятся новые объекты образования. «С 2017 года мы ввели в эксплуатацию 19 детских садов в восьми территориях края и 7 школ. До конца 2021 года мы должны построить ещё 22 садика и 25 школ. Строить в таком объёме объекты образования нам помогает федеральное финансирование. Только на строительство садиков на ближайшую трёхлетку из 3 млрд рублей, которые мы направляем, 1,9 млрд поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов»,– отметил губернатор.

Всего на строительство детских садов и школ в 2019–2021 годах планируется направить порядка 9,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Новые объекты образования смогут принять более 19 тыс. ребят.

По данным Министерства строительства Пермского края, в первой половине 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 15 новых образовательных учреждений для более чем 4,1 тыс. детей. При этом две новые школы – в Красновишерске и селе Щучье Озеро Октябрьского района – примут учеников уже до конца 2019 года. Ещё две школы откроют свои двери в начале следующего года в Лысьве и селе Кочёво Коми-Пермяцкого округа. До апреля 2020 года маленькие жители четырёх населённых пунктов Пермского района, Краснокамска, Кудымкара, Очёра, Перми, а также Ординского, Суксунского и Чайковского муниципальных районов смогут пойти в 11 новых детских садов. А уже в этом году, в День защиты детей, свои двери открыл детсад на 350 мест в деревне Кондратово. Всего же за период с 2017 по 2019 год в Прикамье будет сдано 12 детских садов и 7 школ для более чем 6 тыс. ребятишек.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, до конца 2020 года в эксплуатацию будет введено ещё 9 детских садов в Перми, Березниках, Лысьве, деревне Чумна Чайковского муниципального района и селе Юрла Юрлинского района и 3 школы в Перми, Березниках и Чайковском для более чем 5,1 тыс. детей. Пять из 12 образовательных учреждений уже находятся «в стройке».

«Увеличение объёмов финансирования в рамках федеральных проектов позволило ускорить строительство школ. Мы зашли в строительство и проектирование школ в Сылве, Соликамске, деревне Мокино, селе Филипповка. Все эти объекты “сместились” на более ранние сроки: из 12 объектов со сроком реализации 2021–2022 годы 10 уже находятся в стадии проектирования», – отметил Михаил Сюткин.

Напомним, в 2018 году была проделана масштабная работа по подготовке типовых проектов объектов образования. Это позволяет постепенно исключить возможность «долгостроев», а также сократить сроки строительства. Кроме того, с 2018 года в регионе введено распределение функции технических заказчиков. В случае если муниципальное образование сомневается в своих возможностях, техническим заказчиком выступает краевое управление капитального строительства, строительный контроль всегда лежит на региональном Минстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU