2019-08-14T12:50:45+03:00
Происшествия

«Что они с ним сделали?»: жительница Прикамья обвинила врачей в смерти сына

Она хочет, чтобы в больнице провели проверку
Елена КОНОВА
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Фото погибшего молодого человека из группы Life in Верещагино!Фото погибшего молодого человека из группы Life in Верещагино!
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В конце июля житель Верещагино Венедикт попал в аварию на мотоцикле. Он получил серьезнейшую травму ноги.

- За два часа до операции он был в сознании, разговаривал, - говорит Галина Васильевна, мама молодого человека. - Но во время операции он впал в кому. На следующий день Венедикта перевезли в Краснокамск. Через две недели сын скончался. Что с ним сделали во время операции? Почему сын впал в кому и умер? Врачи мне так и не объяснили. Я считаю, что они виноваты в случившемся.

Сейчас Галина Васильевна готовит коллективное письмо. Она хочет, чтобы в больнице провели проверку.

- Ко мне уже обратились несколько человек, чьи близкие тоже пострадали от действий этих врачей, - добавила женщина.

В следственном комитете нам сообщили, что сначала им необходимо закончить проверку по факту ДТП. А уже потом будет известно, начнут ли следователи еще одну проверку по факту смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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