Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-14T11:16:01+03:00

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Меньше месяца осталось до пермского международного марафона. Людмила Гаджива на заседании правительства Пермского края сообщила, кто будет вести соревнования.

Комментаторами марафона в этом году вновь станут Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Вадим Злобин. Открытие марафона будет вести ринг-анонсер Александр Загорский.

Также на заседании отметили, что в связи с большим количеством желающих, количество слотов на дистанцию 5 километров увеличили.

На текущий момент регистрацию прошли 7,6 тысяч человек.

В администрации отметили, что в забеге на 10 км примут участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

ИСТОЧНИК KP.RU