Жительницу Прикамья посадят на три года за звонок о минировании Курского вокзала

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-14T11:08:23+03:00

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4 апреля этого года по громкоговорящей связи Курского вокзала в Москве прозвучало тревожное объявление. Из вокзальных залов началась эвакуация пассажиров и встречающих, всего пришлось вывести более тысячи человек. После этого на вокзал прибыли кинологи с собаками и долго обследовали все вокзальные помещения.

Как выяснилось, весь этот переполох устроила 36-летняя жительница Прикамья. Будучи навеселе, она ранним утром набрала телефон московских спасателей. Позже выяснилось, что развлекается она подобным образом уже не первый раз. Два раза до этого она отделывалась штрафом. А вот теперь отправится за решетку.

- Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии общего режима 36-летнюю уроженку Пермского края, - сообщили в московской транспортной прокуратуре. – В апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она позвонила в службу «112» и сообщила о минировании Курского вокзала Москвы. Ложное сообщение привело к эвакуации пассажиров и потребовало привлечения значительных сил правоохранительных органов для обследования здания вокзала. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU