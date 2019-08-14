В Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-14T11:03:00+03:00

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В Чусовом местный житель избил друга снеговой лопатой. Следователи установили, что мужчины выпивали на крыльце дома потерпевшего. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. 54-летний мужчина схватил снеговую лопату и ударил собутыльника по голове. Злоумышленник стал наносить удары по телу потерпевшего. Бил до тех пор, пока лопата не сломалась.

Однако это не помешало мужчине. Он продолжил избивать знакомого черенком.

- После этого обвиняемый вытащил находящегося без сознания потерпевшего на проезжую часть и оставил лежать на проселочной дороге, ударив его еще несколько раз ногами по телу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленника задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк угнал машину у дедушки своего знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU