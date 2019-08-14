2019-08-14T10:43:18+03:00
Спорт

Александр Платунов продлил контракт с пермским клубом «Парма»

Он останется в клубе еще на три года
Лилия Абибулаева
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Фото: сайт БК "Парма"Фото: сайт БК "Парма"
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Пермский баскетбольный клуб «Парма» продлил контракт с игроком Александром Платуновым. Он будет играть за клуб еще три года.

Александр - воспитанник пермской школы баскетбола. В 2016 году он вошел в состав молодежной команды края, а после присоединился к основе баскетбольного клуба «ПАРМА».

- За время, проведенное в БК «ПАРМА», Саша вырос в по-настоящему классного игрока и надежного партнера по команде, - отмечают в пресс-службе клуба. - Он подарил нам много крутых и запоминающихся моментов - участие в Матче Звезд Единой Молодежной Лиги ВТБ и Всемирной Летней Универсиаде, выступление за юношескую сборную России, незабываемую игру в Финале Четырех Кубка России 2019, эффектные трешки, звание MVP и победу в этом турнире, а также дебют в национальной сборной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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