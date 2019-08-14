2019-08-14T10:20:52+03:00
Общество

Оператор пермского фитнес-клуба «Колизей» начал самоликвидацию

Оказывается, убытки были и в 2017 году
Елена КОНОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Оператор закрывшегося несколько недель назад фитнес-клуба «Колизей» заявил о самоликвидации. Напомним, причиной закрытия стали долги по аренде.

- Согласно имеющимся в базе данным, оператор завершил 2017 год с выручкой 64,39 млн рублей и убытком 3,3 млн рублей, - сообщает издание Business Class.

Кстати, сначала планировалось, что новый оператор, который займет место фитнес-клуба, предоставит клиентам возможность заниматься бесплатно по приобретенным абонементам. Но пока эту информацию не подтвердило руководство фитнес-клуба, который появится вместо «Колизея».

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми на продажу выставили две фитнес-студии. Первая находится на улице Мильчакова. Стоимость студии - 150 тысяч рублей. А вторая студия находится на улице Островского. Ее стоимость со всем оборудованием 970 000 руб, без оборудования - 870 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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