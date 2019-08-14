В Прикамье переобучат более трех тысяч предпенсионеров

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-14T10:01:43+03:00

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Правительство Пермского края утвердило новый механизм финансирования переобучения граждан старше 55 лет (предпенсионеров). Согласно нацпроекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, за год в Прикамье должны пройти переобучение 923 человека предпенсионного возраста. Региональные власти намерены перевыполнить этот план в три раза и обучить более 3 тыс. граждан старше 55 лет.

На реализацию этого направления нацпроекта в Прикамье в текущем году направят почти 68 млн рублей. При этом 500 предпенсионеров пройдут курсы по инициативе работодателя. Срок обучения – три месяца, стоимость курсов составляет от 11 до 68 тыс. рублей на человека. Работодателю, обучившему своих сотрудников, денежные средства будут возвращены в полном объеме.

Спрос на подобные услуги в Пермском крае есть: в Центр занятости населения Пермского края (ЦЗН) уже поступило 1935 заявок на обучение граждан старше 55 лет, в том числе 478 – от работодателей. Приступили к обучению 218 человек.

О необходимости содействия профессиональной занятости старшего поколения ранее заявлял губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы региона, активное долголетие предполагает привлечение старшего поколения к наставничеству, обучению и переобучению. Людей старше 55 лет важно обучать уже не только компьютерной грамотности, но и цифровым технологиям.

С этого года контракты на обучение заключает как ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости», так и ГКУ «Центр занятости населения Пермского края». Оба оператора управляются Министерством социального развития Пермского края. По информации Министерства социального развития Пермского края, переобучение предпенсионеров будет происходить во всех территориальных управлениях агентства, которые представят конкретные заявки. Основной поток заявок ожидается осенью, после завершения дачного сезона.

Начальник отдела трудоустройства, профессионального обучения и развития кадрового потенциала управления в сфере занятости Министерства социального развития Пермского края Регина Желнина отмечает, что совместно с Пенсионным фондом России министерство работает адресно практически с каждым гражданином предпенсионного возраста, проживающим в регионе: «Направлены адресные письма 64 работодателям Пермского края с предложением принять участие в проекте. Общая численность предпенсионеров на этих предприятиях составляет более 15 тыс. человек. Для организации работы ЦЗН Пермского края ежемесячно проводит заседания межведомственной комиссии по отбору работодателей, готовых обучать граждан предпенсионного возраста, и распределению лимитов финансирования на предоставление субсидии».

За последние пять лет численность пожилых граждан в Пермском крае выросла на 50 тыс. человек. Ежегодный прирост составляет 1,5%. Так, сегодня в регионе проживает 2634 тыс. человек, из которых 650 тыс., то есть каждый четвертый житель, это люди преклонного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU