Жителя Прикамья осудили за секс с 15-летней девочкой

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-14T09:54:23+03:00

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В Пермском крае признали виновным 25-летнего жителя Горнозаводска в интимной связи с несовершеннолетней.

Следователи установили, что в январе 2019 года мужчина пригласил 15-летнюю знакомую к себе в квартиру. Там без применения насилия он занялся с девочкой сексом. Злоумышленник знал, что школьнице нет и 16, но этот его не остановило.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 440 часов обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка, который обрезал трос промышленным альпинистам, задержали. 70-летнему мужчине не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном. Он поднялся на крышу и перерезал веревку одного из рабочих. Альпинист полетел вниз несколько этажей, его спасла лишь страховка. К счастью, 28 и 30 -летние альпинисты не пострадали. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал пенсионеру завершить начатое.

ИСТОЧНИК KP.RU