Пермские перевозчики могут отказаться работать на шести маршрутах

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-14T09:44:22+03:00

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В Перми могут пропасть шесть важных для города автобусных маршрута. Издание Business Class сообщает, что в ближайшее время могут отказаться от обслуживания автобусных маршрутов №80 «ДДК им. Кирова – театр «Ироничная компания», №65 «Садовая – Березовая роща», №8 «ДДК им. Кирова – ЦКР», №64 «ДДК им. Кирова – Пермь II» и №15 «Южная – Пермь II» и №20 «Новый Крым – Драмтеатр».

Перевозчики находятся в сложном финансовом положении. Изданию представители компаний сообщили, что если экономическая ситуация в городе не наладится, то они будут вынуждены отказаться от работы на этих маршрутах.

Несмотря на то, что направления важны для города, и каждый день по этим маршрутам ездят тысячи людей, все лето перевозчики работали в убыток.

Такое решение они могут принять, чтобы не прийти к банкротству.

В связи со сложившейся ситуацией минтранс Прикамья предложил пересмотреть действующие тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU