В Перми из воды достали тело мужчины в спасательном жилете

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-14T08:48:31+03:00

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Во вторник, 13 августа, из воды достали тело мужчины. Источник, близкий к ситуации сообщил корреспонденту "Комсомольской правды", что погибшего обнаружили матросы-спасатели, дежурившие на пляже в Кировском районе.

Мужчину в спасательном жителе заметили на поверхности Камы. С помощью резиновой надувной лодки его доставили на берег. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из воды спасли двух женщин. В Оджоникидзевском районе Перми из воды достали двух женщин. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в районе камской ГЭС плыла лодка с тремя людьми. Там были две женщины и один мужчина. Лодку прибило к плотине в районе 14 блока. Пермяки не могли выплыть самостоятельно. К терпящим бедствие людям незамедлительно выехали спасатели. Однако из воды достать удалось не всех. Спасатели достали двух женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU