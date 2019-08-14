2019-08-14T06:58:07+03:00
Общество

«Почти всех съели собаки». Пермяки обеспокоены судьбой уток в Балатовском парке

Жители засняли на видео охоту на пернатых
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео из инстаграма chp_59Фото: скриншот с видео из инстаграма chp_59
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Балатовский парк - одно из любимых мест отдыха пермяков. Жители города катаются тут на велосипедах, кормят белочек, гуляют, любуются пернатыми обитателями местного пруда. Правда, через некоторое время уток в пруду не будет. Бродячие собаки устроили на пернатых охоту.

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Почти всех съели собаки . Пермяки обеспокоены судьбой уток в Балатовском парке
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Пермяки сообщают, что собаки съели уже почти всех уток. Собаки прыгают в воду и гоняются за птицами. Очевидцы очередной охоты засняли ее на видео и опубликовали в социальных сетях. Вокруг пруда собралась целая стая собак.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники зоопарка показали, как гуляют малыши-кабанята. В Пермский зоопарк привезли 5-месячных кабанят Тимона и Пумбу. Их доставили из частного хозяйства еще 1 августа. Пока в специальном вольере для кабанов идет ремонт, и они живут в карантинном вольере по соседству с пони. Как только ремонтные работы закончатся, малышей переместят на постоянное место жительства в копытный ряд, где все желающие смогут их увидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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