В Перми нашли живым 29-летнего парня, который пропал по дороге домой

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-14T06:22:30+03:00

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29-летний Хаким М. пропал 7 августа. Как сообщали в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой, 7 августа он ушел с работы, но домой не вернулся. Компания, где он работает, находится на улице Докучаева, 33а.На телефонные звонки мужчина не отвечал.

Во вторник, 13 августа, волонтеры сообщили, что Хаким найден живым.

- Найден! Жив! Всем большое спасибо за помощь!!! - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавший в лесу под Пермью 90-летний дедушка найден живым. В обед в поселок Усть-Качка на поиски дедушки выехали волонтеры. В это время в лес ушли искать пропавшего пенсионера и его родственники: племянник, дочь и внучка. По ориентирам, которые волонтеры сообщили им, родные обнаружили в лесу пропавшего деда. Он хорошо себя чувствует и даже не потерял пакет с грибами.

ИСТОЧНИК KP.RU