2019-08-13T20:43:49+03:00
Происшествия

«Отек легких на высоте 4300 метров». С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Пермского края

41-летний мужчина сам попросил помощи спасателей, когда почувствовал себя плохо
Алена ОВЧИННИКОВА
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На помощь пермскому альпинисту пришли пять спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.На помощь пермскому альпинисту пришли пять спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.
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Днем 13 августа со склона Эльбруса эвакуировали альпиниста из Пермского края. 41-летний мужчина почувствовал себя плохо и сам обратился к спасателям. Он позвонил по телефону экстренной службы, когда находился на высоте 4300 метров.

- Предположительно, у альпиниста отек легких, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике. - На место для эвакуации пострадавшего выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Благодаря их оперативным и слаженным действиям пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь. На коммерческом вертолете мужчину эвакуировали со склона и передали работникам скорой медицинской помощи в поселке Терскол.

Сейчас жизнь альпиниста из Прикамья находится вне опасности. В МЧС отмечают, что количество несчастных случаев с альпинистами в горах Кабардино-Балкарии возросло в связи с пиком сезона восхождения на Эльбрус. Сейчас у спасателей зарегистрировано 177 туристских групп, 65 из которых - иностранные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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