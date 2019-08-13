2019-08-13T15:46:02+03:00
Происшествия

В центре Перми загорелся автомобиль

ЧП случилось у здания прокуратуры
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ЧП ДТП Пермь"Фото из группы "ЧП ДТП Пермь"
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Вечером 13 августа у здания прокуратуры на Комсомольском проспекте сгорел автомобиль. В соцсетях появились фотографии с места происшествия. На снимках - полыхающая машина, к которой подъезжают пожарные.

- Загорелось на ходу, дедушка остановился, открыл капот, там вспыхнул огонь, и все быстро на машину распространилось, - пишут очевидцы. - Огонь, конечно, нереальный.

Но причина пожара пока выясняется. На месте работают экстренные службы. Неизвестно, есть ли пострадавшие в происшествии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми сгорела машина, которая принадлежала пожарному. Рано утром жители дома на улице Чернышевского, 4 проснулись от яркого света, который бил в окна. Оказывается, прямо под окнами, недалеко от торца дома, полыхала иномарка. На место происшествия приехали пожарные. Они быстро потушили автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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