2019-08-13T14:58:21+03:00
Общество

АО «ПЗСП» подписало соглашение о строительстве детсада в Перми

В нем будет 235 мест
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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12 августа было подписано соглашение между АО «ПЗСП», Пермским краем и администрацией Перми о строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Стороны договорились, что компания ПЗСП через два года передаст городу полностью готовое к эксплуатации здание детского сада на 235 мест в Свердловском районе Перми на ул. Братская, 10, а также в текущем году осуществит добровольное денежное пожертвование в бюджет Перми на мероприятия по комплексному благоустройству города.

«Сегодня на этом месте находится полуразрушенное здание детсада, которое более 20 лет не эксплуатировалось по назначению. Мы восстановим сети, полностью реконструируем здание, оснастим необходимым оборудованием, мебелью, организуем площадки для прогулок детей. Полностью готовый к эксплуатации объект передадим городу», - пояснил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

В свою очередь, администрация Перми окажет застройщику содействие при подготовке градостроительной документации. Речь идёт об участках по адресу ул. Докучаева, 23 и Бульвар Гагарина, 18, проекты застройки которых у АО «ПЗСП» уже давно находятся в высокой степени готовности.

Предприятие и администрация Перми разработали «дорожную карту», согласно которой разрешение на строительство по одному из объектов будет получено через семь месяцев, по второму — через 1 год.

«Для нас принципиально как можно раньше приступить к работе на этих объектах, поскольку источником финансирования строительства детского сада на ул. Братской, 10 может быть только прибыль, которую мы планируем заработать от продажи квартир в указанных объектах. Объём затрат на строительство детсада составит 200 млн руб.», - комментирует Алексей Дёмкин.

«Ситуация с обеспеченностью школами и детскими садами в городе остается острой. За последние два года наработан положительный опыт по взаимодействию с застройщиками в вопросах возведения и передачи городу социальных объектов. В Правилах землепользования и застройки предлагается закрепить данную норму документально и сделать ее соблюдение обязательной для всех. При этом важно соотносить изменения в Правила землепользования и застройки с программой комплексного развития социальных объектов, чтобы получить гармоничное развитие микрорайонов и строительство социальной инфраструктуры там, где это требуется», - отметил глава города Дмитрий Самойлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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