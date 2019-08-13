2019-08-13T14:41:19+03:00
Общество

Дороги Прикамья перейдут в федеральную собственность Минтранса РФ

Это произойдет до конца 2019 года
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Министерство транспорта РФ планирует принять в федеральную собственность дороги Пермского края, входящие в Северный широтный коридор. Это дороги ПермьКраснокамск (8,118 км), Западный обход Перми (30,440 км) и Южный обход Перми (14,328 км).

Как сообщили в краевом минтрнсе, процедура необходима для устранения разрыва транспортного коридора Е22, соединяющего федеральные трассы М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний НовгородКазаньУфа) и Р-242 (Пермь – Екатеринбург).

Общая протяженность участков, которые передадут федерации в 2019 году, составляет 52,886 километров.

В 2020 году планируется передать федерации еще 290,594 км региональных дорог на направлении СыктывкарКудымкар. Это дороги Гайны – Усть-Черная (116,084 км), Кудымкар – Гайны (154,739 км), Усть-Чёрная – граница Республики Коми (19,771 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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