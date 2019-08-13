В Прикамье мужчина устроил в квартире химчистку
Жители Кунгура пожаловались на едкий запах химикатов, который исходил от одной из квартир. Хозяин помещения отказывался говорить с соседями и не открывал им дверь.
Не в силах больше терпеть, жильцы обратились в уполномоченные органы. Суд обязал владельца токсичной квартиры обеспечить приставам беспрепятственный доступ в помещение.
Когда судебные приставы вошли в квартиру, оказалось, что хозяин устроил дома химчистку ковров. Владельца квартиры обязали убрать стиральные машины и химикаты из помещения. Требования приставов мужчина исполнил.
Судебные приставы окончили исполнительное производство.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина незаконно получил пособие по безработице. Ему выплатили 30 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU