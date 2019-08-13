В Прикамье мужчина устроил в квартире химчистку

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-13T16:38:11+03:00

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Жители Кунгура пожаловались на едкий запах химикатов, который исходил от одной из квартир. Хозяин помещения отказывался говорить с соседями и не открывал им дверь.

Не в силах больше терпеть, жильцы обратились в уполномоченные органы. Суд обязал владельца токсичной квартиры обеспечить приставам беспрепятственный доступ в помещение.

Когда судебные приставы вошли в квартиру, оказалось, что хозяин устроил дома химчистку ковров. Владельца квартиры обязали убрать стиральные машины и химикаты из помещения. Требования приставов мужчина исполнил.

Судебные приставы окончили исполнительное производство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина незаконно получил пособие по безработице. Ему выплатили 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU