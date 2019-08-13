В Перми застройщик за свой счет реконструирует детский сад и передаст его городу

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-13T14:17:59+03:00

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Правительство Пермского края, администрация Перми, АО «ПЗСП» заключили соглашение о реконструкции и безвозмездной передаче в муниципальную собственность детского сада. За последние два года это уже четвертое соглашение о возведении социальных объектов за счет средств застройщика.

Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, в рамках соглашения застройщик реконструирует и передаст в муниципальную собственность здание детского сада по улице Братская, 10. Вместимость дошкольного учреждения составит не менее 235 мест в смену. Таким образом застройщик планирует компенсировать потребность в увеличении числа мест в детских садах при строительстве своих новых жилых домов.

В настоящее время на земельном участке по улице Братской, 10 расположено здание бывшего детского сада, которое не отвечает требованиям по безопасности и эксплуатации дошкольных образовательных учреждений. По соглашению застройщик проведет реконструкцию и ремонт здания, обеспечит его необходимым оборудованием и передаст на баланс города не позднее конца июня 2021 года.

- Сегодня на этом месте находится полуразрушенное здание детсада, которое более 20 лет не эксплуатировалось по назначению. Мы восстановим сети, полностью реконструируем здание, оснастим необходимым оборудованием, мебелью, организуем площадки для прогулок детей. Полностью готовый к эксплуатации объект передадим городу. Для нас принципиально как можно раньше приступить к работе на этих объектах, поскольку источником финансирования строительства детского сада на улице Братской, 10 может быть только прибыль, которую мы планируем заработать от продажи квартир в указанных объектах. Объём затрат на строительство детсада составит 200 млн рублей, - пояснил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

В администрации Перми отмечают, что это уже четвертое за последние два года соглашение с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС» и ООО «Орсо групп». Сегодня норму об обеспечении объектами социальной инфраструктуры за счет средств застройщика при строительстве новых жилых домов предлагается законодательно закрепить в Правилах землепользования и застройки Перми. Проект изменений широко обсуждается с представителями строительного сообщества и депутатского корпуса.

- Ситуация с обеспеченностью школами и детскими садами в городе остается острой. В рамках нацпроекта «Демография» мы получаем серьезное софинансирование из краевого и федерального бюджетов. За последние два года наработан положительный опыт по взаимодействию с застройщиками в вопросах возведения и передачи городу социальных объектов. Некоторые застройщики сами обращаются к нам и предлагают проекты по благоустройству, строительству школ и детских садов. Они понимают: сегодня мало построить просто жилье, необходимо создать целостную комфортную городскую среду и наполнить ее социально-культурными функциями. Поэтому были заключены подобные соглашения. В Правилах землепользования и застройки предлагается закрепить данную норму документально и сделать ее соблюдение обязательной для всех. При этом важно соотносить изменения в Правила землепользования и застройки с программой комплексного развития социальных объектов, чтобы получить гармоничное развитие микрорайонов и строительство социальной инфраструктуры там, где это требуется. Жители города уже выразили поддержку проекта в рамках публичных слушаний, - прокомментировал глава города Дмитрий Самойлов.

ИСТОЧНИК KP.RU