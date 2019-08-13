Пермячка требует у стоматологов компенсацию за некачественные имплантаты

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-13T14:02:17+03:00

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Пермячке установили некачественные имплантаты. Женщина пытается вернуть деньги за «новые зубы» и компенсацию за моральный ущерб.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что жительница Перми обратилась в два стоматологических центра, чтобы ей установили имплантаты. За операцию она отдала 270 тысяч рублей.

Спустя некоторое время после установки имплантатов пермячке стало больно кусать, жевать, нарушилась дикция. Женщина обратилась к стоматологам, но на ее претензии не стали обращать внимание. Тогда пермячка обратилась в суд. Она просит взыскать с ответчиков убытки в размере 269 288 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми через суд предоставили комнату женщине с ребенком-инвалидом. Пермячка с сыном-инвалидом проживала в условиях, не подходящих для ребенка с таким заболеванием. Семья жила в комнате многоквартирного жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития коридорно-секционного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU