2019-08-13T13:49:51+03:00
Общество

Проект нового вокзала Пермь-2 будет готов к 2021 году

Строительство начнется в 2022 году
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми готовится глобальная реконструкция железнодорожного вокзала Издание Business Class, сообщает, что разработчик планирует сдать проект

«Реконструкция вокзального комплекса Пермь II» – 2021 год. После сдачи проект отправят на говгосэкспертизу, а после начнется строительство. Все это запланировано на 2022 год.

Проект планируют завершить к 31 декабря 2022 года. Как сообщили в издании, этот срок закреплен в соглашении с «РЖД». В компании заявили, что он актуален, и уже ведутся проектные работы.

Власти Прикамья выкупили у ОАО «РЖД» здание вокзала на улице Локомотивной, 18 за 800 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на месте ДК «Телта» в Перми построят 4-звездочный отель за миллиард. Передать это здание театру «У Моста» просил у краевых властей Александр Калягин. На месте, где когда-то находился ДК «Телта», будет построен 4-звездочный отель. Краевые власти объявили конкурс среди инвесторов для его строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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