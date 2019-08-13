«У погибшего множество ножевых ранений». В квартире в Перми произошло жестокое убийство
12 августа в одной из квартир в микрорайоне Южный Свердловского района Перми нашли изрезанное тело мужчины. Убитым оказался 59-летний хозяин квартиры. По одной из версий, жестокое преступление совершила его знакомая. Во время совместного застолья между ними вспыхнул конфликт, подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине многочисленные ножевые ранения.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство», - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Следователи назначили необходимые экспертизы для установления причины смерти, опрашивают свидетелей происшествия, выясняют местонахождение предполагаемого подозреваемого и причины произошедшего.
Со слов следователей известно, что в последнее время погибший жил в квартире один и нигде не работал.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чердынском районе было совершено тройное убийство. 23-летний подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU