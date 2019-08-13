«Театру так и не отдали». На месте ДК «Телта» в Перми построят 4-звездочный отель за миллиард

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-13T13:15:08+03:00

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На месте, где когда-то находился ДК «Телта», будет построен 4-звездочный отель. Краевые власти объявили конкурс среди инвесторов для его строительства.

- Инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее миллиарда рублей, - сообщили в правительстве Пермского края. - Категория будущего отеля должна быть не ниже «четырех звезд», не менее 130 номеров.

При этом абы кому этот участок не отдадут. Бренд, под которым будет работать гостиница, должен быть представлен не менее чем в трех странах мира и иметь в них не менее 30 гостиниц. Готовый отель должен появиться не позднее первого квартала 2023 года.

- Участок расположен в центре города, вблизи набережной реки Камы, и с учетом возрастающей деловой активности города отель будет пользоваться спросом у пермяков и гостей города, - считает генеральный директор краевого Агентства инвестразвития Павел Носков.

Напомним, ранее с письмом передать ДК «Телта» пермскому театру «У Моста» к губернатору обращался Председатель союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. Но так как здание находилось в аварийном состоянии, его решено было снести.

ИСТОЧНИК KP.RU