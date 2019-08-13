2019-08-13T11:26:27+03:00
Звезды

«Парочка у нас весьма необычная»: Катерина Шпица показала свою половинку

С актером Антоном Филипенко они будут играть в новом фильме «День города»
Екатерина ГАСПЕР
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Из Instagram Катерины Шпицы @katerinashpitsaИз Instagram Катерины Шпицы @katerinashpitsa
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Актриса Катерина Шпица, уроженка Перми и известная по сериалу «Реальные пацаны», по фильмам «Метро», «Огни притона», «Катя 2» и многим другим, сейчас находится в городе Люберцы Московской области. Она сыграла главную героиню в фильме «День города», съемки которого только что завершились. Выход фильма намечен на 2020 год.

Главная мужская роль досталась российскому актеру Антону Филипенко, в фильмографии которого такие работы, как «Никогда не говори «никогда», «Елки последние», «Год культуры», «28 панфиловцев» и другие.

- Парочка у нас будет весьма необычная. Ну, вы все сами увидите! - заинтриговала на своей странице в соцсети Катерина Шпица.

Пермская актриса поделилась, что первая встреча с Антоном Филипенко у нее получилась интересной и неожиданной. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» после премьеры фильма «Давай разведемся». Потом Катерина вернулась из Сочи и на следующий день пошла на пробы нового фильма, где ее утвердили на роль. Съемки начались через неделю.

- В первый съемочный день я увидела в оформлении интерьера юношеские фото Антона и таким образом узнала, что мы будем играть вместе! Улыбка у него осталась такой же, как в юные годы, чистая и лучистая, узнать его не стоило никакого труда. Артист и человек! Вот из-за таких партнеров вдвойне радуешься тому, что киноземля такая круглая! – рассказала Катерина Шпица.

Она выразила надежду, что скоро они встретятся вновь. Также актриса поблагодарила съемочную группу фильма «День города» за яркие и запоминающиеся «кинодни и ночи», в особенности режиссера Георгия Болдугерова.

Пользователи пожелали Катерине новых удачных ролей и интересных проектов и заметили, что у артистов получилась красивая пара. Кто-то даже перепутал Антона Филипенко с певцом Димой Биланом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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