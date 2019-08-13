2019-08-13T11:13:18+03:00
Общество

«Дети очень испугались». В пермский детский сад забежал баран

ЧП произошло 12 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Баран, пусть не в центре города - ЧП произошло в микрорайоне Крохалева - но все равно необычное явление. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что прогулку на детской площадке в одном из детских садом Перми прервал баран. Незванный гость пожаловал в садик 12 августа.

Барашек оказался небольшой, но сильно напугал детишек. Сотрудники детского сада не смогли самостоятельно поймать животное. Воспитатели вызвали спасателей и предполагаемого хозяина животного.

Сотрудники службы спасения связали барана и в таком виде передали хозяину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми дикая лиса зашла в продуктовый магазин. Инцидент произошел в субботу 6 мая в микрорайоне Вышка-2. Около 18:00 на пороге продуктового магазина сети "Захоти" по улице Целинная, 41 появилась необычная посетительница. В этот момент одна из сотрудниц магазина Мария как раз вышла на улицу, подышать свежим воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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