2019-08-13T10:59:53+03:00
Происшествия

«Связали и избили». В Перми два брата ограбили стоматологическую клинику

Они украли 400 тысяч рублей [видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении стоматологической клиники. Злоумышленниками оказались два брата. Он предстанут перед судом.

«Связали и избили». В Перми два брата ограбили стоматологическую клинику.

Сотрудники полиции установили, что в марте текущего года ночью в стоматологическую клинику в Свердловском районе проникли двое неизвестных в масках. Мужчины связали администратора и врача и несколько раз ударили их. После этого злоумышленники вскрыли сейф и похитили 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам.

В отношении братьев возбудили уголовное дел, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина напал на пенсионера и сломал ему руку ножом. В Пермском крае задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионера. ЧП произошло в Чусовом. Сотрудники полиции установили, что пьяный мужчина проник в квартиру к соседу-пенсионеру. Злоумышленник стал требовать у мужчины деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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