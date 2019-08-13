СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-13T10:59:53+03:00

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В Перми сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении стоматологической клиники. Злоумышленниками оказались два брата. Он предстанут перед судом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/725644" frameborder="0"></iframe> «Связали и избили». В Перми два брата ограбили стоматологическую клинику.

Сотрудники полиции установили, что в марте текущего года ночью в стоматологическую клинику в Свердловском районе проникли двое неизвестных в масках. Мужчины связали администратора и врача и несколько раз ударили их. После этого злоумышленники вскрыли сейф и похитили 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам.

В отношении братьев возбудили уголовное дел, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина напал на пенсионера и сломал ему руку ножом. В Пермском крае задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионера. ЧП произошло в Чусовом. Сотрудники полиции установили, что пьяный мужчина проник в квартиру к соседу-пенсионеру. Злоумышленник стал требовать у мужчины деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU