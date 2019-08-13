2019-08-13T10:43:08+03:00
Общество

В Перми отметят татарский праздник « Курбан-байрам»

Празднование пройдет 17 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В парке им. Горького пройдет празднование татарского национального праздника «Курбан-байрам». Гостей ждут 17 августа с 14:00 до 17:00.

Для гостей парка организаторы подготовили концертную программы. На главной сцене состоится представление различных диаспор Пермского края, а также выступление различных национальных творческих коллективов.

Пермяки смогут поучаствовать в интересных конкурсах, познакомиться с национальными костюмами и попробовать настоящий чак-чак.

Гостем праздника станет эстрадная группа из Башкортостана «Далан».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье больше ста человек приняли участие в инклюзивном забеге. В Пермском крае прошел второй инклюзивный трейл-забег «Дух леса». Он был приурочен ко Дню физкультурника. Это был первый в России трейл, в котором вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выходят люди с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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