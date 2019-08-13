В Прикамье мужчина напал на пенсионера и сломал ему руку ножом

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-13T10:05:10+03:00

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В Пермском крае задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионера. ЧП произошло в Чусовом.

Сотрудники полиции установили, что пьяный мужчина проник в квартиру к соседу-пенсионеру. Злоумышленник стал требовать у мужчины деньги. Когда 81-летний хозяин квартиры отказал, злоумышленник напал на пенсионера, стали избивать его и бить сапожным ножом по руке. В результате чего сломал пенсионеру руку.

После этого мужчина подбежал к столу, схватил пакет, думая, что там ценное имущество, скрылся.

Проверив содержимое пакета, мужчина обнаружил там лишь документы потерпевшего, поэтому выбросил их. Также он избавился от куртки и ботинок, на которых заметил кровь. Однако знакомый пенсионера сообщил в полицию о том, что на него было совершено нападение.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU