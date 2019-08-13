В Прикамье больше ста человек приняли участие в инклюзивном забеге

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-13T10:18:04+03:00

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В Пермском крае прошел второй инклюзивный трейл-забег «Дух леса». Он был приурочен ко Дню физкультурника. Это был первый в России трейл, в котором вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выходят люди с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Перми, Краснокамска, Кунгура и Березников, в том числе 50 из них — люди с инвалидностью. Часть участников не пришли из-за дождя.

Бегунам с проблемами по зрению преодолеть дистанцию помогали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми через суд предоставили комнату женщине с ребенком-инвалидом. Пермячка с сыном-инвалидом проживала в условиях, не подходящих для ребенка с таким заболеванием. Семья жила в комнате многоквартирного жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития коридорно-секционного типа. Ленинским районным судом требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU