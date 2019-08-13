В Прикамье нашли погибшим пропавшего 10 дней назад мужчину

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-13T09:40:16+03:00

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В Пермском крае закончились поиски Евгения К. Он вышел из дома 2 августа, сказал супруге, что скоро будет, но так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Волонтеры несколько раз выходили на поиски мужчины. Сегодня, 13 августа, поисковики отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина найден погибшим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье найдена живой пропавшая девочка-инвалид. В Березниках нашлась живой 15-летняя школьница с инвалидностью. Напомним, 9 августа девочка пошла гулять на площадку у коррекционной школы, где она учится. Но домой девочка так и не пришла, в школе ее тоже не было. Мама ребенка обратилась в полицию. Утром 12 августа телефон школьницы заработал. Мама позвонила ей, и девочка сообщила, что едет в каком-то автобусе. Когда девочку перехватили, она начала плакать и до сих пор не может успокоиться.

ИСТОЧНИК KP.RU