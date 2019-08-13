В Перми из воды спасли двух женщин

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-13T09:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оджоникидзевском районе Перми из воды достали двух женщин. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в районе камской ГЭС плыла лодка с тремя людьми. Там были две женщины и один мужчина. Лодку прибило к плотине в районе 14 блока.

Пермяки не могли выплыть самостоятельно. К терпящим бедствие людям незамедлительно выехали спасатели. Однако из воды достать удалось не всех. Спасатели достали двух женщин.

По предварительной информации, мужчина утонул.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми утонул 13-летний мальчик. В воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчику. Поисками мальчика занялись спасатели, но тело найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU