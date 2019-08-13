2019-08-13T09:15:47+03:00
Происшествия

В Перми из воды спасли двух женщин

Они плыли в лодке
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Оджоникидзевском районе Перми из воды достали двух женщин. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в районе камской ГЭС плыла лодка с тремя людьми. Там были две женщины и один мужчина. Лодку прибило к плотине в районе 14 блока.

Пермяки не могли выплыть самостоятельно. К терпящим бедствие людям незамедлительно выехали спасатели. Однако из воды достать удалось не всех. Спасатели достали двух женщин.

По предварительной информации, мужчина утонул.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми утонул 13-летний мальчик. В воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчику. Поисками мальчика занялись спасатели, но тело найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24