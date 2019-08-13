В Перми через суд предоставили комнату женщине с ребенком-инвалидом
Пермячка с сыном-инвалидом проживала в условиях, не подходящих для ребенка с таким заболеванием. Семья жила в комнате многоквартирного жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития коридорно-секционного типа.
Прокуратура провела проверку. В результате было установлено, что несовершеннолетний имеет заболевание, включенное в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
В связи с этим прокуратура Свердловского района обратилась в суд с требованием возложить на администрацию обязанность предоставить семье во внеочередном порядке по договору социального найма отдельное благоустроенное жилое помещение.
Ленинским районным судом требования прокурора удовлетворены.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мать месяц не могла отправить больного ребенка на лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU