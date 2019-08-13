В Перми через суд предоставили комнату женщине с ребенком-инвалидом

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-13T07:59:30+03:00

До этого семья жила в коридоре

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Пермячка с сыном-инвалидом проживала в условиях, не подходящих для ребенка с таким заболеванием. Семья жила в комнате многоквартирного жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития коридорно-секционного типа.

Прокуратура провела проверку. В результате было установлено, что несовершеннолетний имеет заболевание, включенное в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

В связи с этим прокуратура Свердловского района обратилась в суд с требованием возложить на администрацию обязанность предоставить семье во внеочередном порядке по договору социального найма отдельное благоустроенное жилое помещение.

Ленинским районным судом требования прокурора удовлетворены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мать месяц не могла отправить больного ребенка на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU