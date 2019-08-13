Из-за дождей некоторые поселки в Прикамье могут оказаться под водой

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-13T06:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермский края опять пришли дожди, и всю ближайшую неделю синоптики обещают осадки. Дожди наполняют водоемы края, и вода может затопить близлежащие территории.

Из-за обильных дождей вода в реке Лопва в Юрилинском районе Пермского края поднялась выше допустимого уровня. ГУ МЧС предупреждает об угрозе подтопления поселка Юрла.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие. При угрозе подтопления жилых домов сообщите по телефону в ЕДДС Юрлинского района: 8(34294)21210 или «112».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ввели режим «Чрезвычайно ситуации» из-за паводка. В Пермском крае вновь начались паводки. После недавних сильных дождей затопило Гайнский район. В поселке Сейва размыло мост, который отремонтировали совсем недавно. В районе введен режим «чрезвычайной ситуации». ГУ МЧС взяло ситуацию под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU