Пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук покинул пост

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-13T06:41:17+03:00

Об этом он сообщил в социальных сетях

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Юрий Кищук покинул пост руководителя пресс-службы Пермской епархии. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook. Юрий рассказал, что 5 лет назад приехал в Пермь, и город его покорил.

В Перми Юрий отвечал за сотрудничество с прессой и занимал пост руководителя пресс-службы Пермской епархии. Сейчас он уходит с этой должности и активно ищет новое место. Юрий Кищук обратился за помощью к подписчикам.

- Прошло ровно пять лет и так получилось что именно сейчас в активном поиске работы. Буду рад и благодарен, если кто-нибудь откликнется и поможет мне в этом поиске!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района. На место Антона Илюшина, который теперь назначен директором МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом», пришел Дмитрий Онорин.

ИСТОЧНИК KP.RU